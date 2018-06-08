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فيسبوك يتيح لك الآن وضع الإعلانات عبر متجر Marketplace

الجمعة 08/يونيو/2018 - 11:00 م
فيسبوك يتيح لك الآن وضع الإعلانات عبر متجر Marketplace
فيسبوك
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كشف تقرير لموقع Engadget الأمريكى أن شركة فيسبوك بصدد وضع الإعلانات فى خدمة Marketplace،  إذ سيصبح بإمكان المستخدم بجانب رؤية المشاركات الخاصة بمنتجات مثل الأرائك المستخدمة وإطارات الأسرة،  مشاهدة إعلانات من شركات ومنتجات مختلفة.

وقال فيسبوك إن الاستهداف المحدود لهذه الإعلانات يعد بمثابة اختبار لمساعدة الأفراد على العثور على مشترين محليين، إذ استندت الأداة إلى تعليقات مستخدمى Marketplace.

يتم الإعلان عن النشاط التجارى فى Marketplace فى الوقت الحالى كجزء من اختبار تجريبى صغير، حيث يقول فيسبوك أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم فتح إعلانات Marketplace لجميع المعلنين الذين يستهدفون المستخدمين فى أستراليا وكندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا.
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