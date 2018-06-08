ريال مدريد يتجه للدوري الإيطالي بعد فشل التعاقد مع هاري كين

يرغب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، إن ريال مدريد لم يتمكن من حسم صفقة التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بسبب تمسك إدارة النادي الإنجليزي باللاعب.

وجدد هاري كين تعاقده مع نادي توتنهام حتى 30 يونيو 2024، اليوم الجمعة، ليقطع الطريق على ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن بيريز يسعى لضم باولو ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، فالتعاقد معه أسهل بكثير خصوصًا أن الريال لم ينجح أيضًا في حسم صفقة نيمار حتى الآن.