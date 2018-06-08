شاهد.. تحالف تركي إيراني قطري لتعطيش العراق (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان "قطر وتركيا وإيران.. تحالف الشر لتعطيش العراق"، حيث يرصد الفيديو كون 70% من موارد العراق المائية تأتي من تركيا وإيران والتي بدورها استولت مؤخرا على الأنهار المغذية لنهر دحلة وقامت بتحويل مسارها إلى داخل إيران.





كما قطعت إيران المياه عن نهري الوند والزاب الصغير وتبني سد داريان لتسلب 20% من مياه دجلة، فيما تملا تركيا سد "اليسو " لتحرم العراق من 50% من المياه المتبقية.





أما عن الدور القطري، فقد دخلت الدوحة في تحالف مع تركيا ووصل التبادل التجاري بينهما إلى 5.1 مليار دولار ومع إيران مليار دولار، لتعلن أنقرة وطهران توفير حاجة الدوحة من المياه على حساب العراق.







