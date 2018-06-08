ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فيلم تسجيلي عن مشوار الأهلي مع "النجمة الرابعة"

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:51 م
فيلم تسجيلي عن مشوار الأهلي مع النجمة الرابعة
تسلم الأهلي لدرع الدوري
طباعة
أحمد جمال - علي نبوي
 

شهد حفل تسليم درع الدوري للأهلي، في انطلاقته عرض فيلم تسجيلي عن مشوار الأهلي لحصد الدوري للموسم الثالث على التوالي، ورقم "40" في تاريخ القلعة الحمراء، ومعه تحقيق النجمة الرابعة.

 

وكان لاعبو الأهلي، والجهاز الفني والطبي والإداري، تجمعوا برفقة مجلس إدارة النادي الأهلي، وتوجه الجميع إلى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لحضور حفل استلام درع الدوري، الذي يقيمه اتحاد الكرة والشركة الراعية للكرة المصرية، مساء اليوم الجمعة.

 

المزيد عن: فيلم تسجيلي رياضة النجمة الرابعة الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
2
x
18:00
1
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
0
x
19:00
0
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
2
x
19:30
0
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 11:20:02 PM