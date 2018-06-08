فيلم تسجيلي عن مشوار الأهلي مع "النجمة الرابعة"

شهد حفل تسليم درع الدوري للأهلي، في انطلاقته عرض فيلم تسجيلي عن مشوار الأهلي لحصد الدوري للموسم الثالث على التوالي، ورقم "40" في تاريخ القلعة الحمراء، ومعه تحقيق النجمة الرابعة.

وكان لاعبو الأهلي، والجهاز الفني والطبي والإداري، تجمعوا برفقة مجلس إدارة النادي الأهلي، وتوجه الجميع إلى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لحضور حفل استلام درع الدوري، الذي يقيمه اتحاد الكرة والشركة الراعية للكرة المصرية، مساء اليوم الجمعة.