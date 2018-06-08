مدرب فرنسا يحذر بوجبا قبل مونديال روسيا

حذر ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بول بوجبا جناح مانشستر يونايتد من الإفراط في اللعب الفردي مشيرًا إلى إنه لا يستطيع أن يفعل كل شيء على طريقته وهو جزء من الفريق.

قال ديشامب، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الجمعة: "يمكن لبول بوجبا أن يفعل كل شيء على طريقته لكنه لا يستطيع أن يفعل كل شيء بمفرده".





تابع حديثه: "لم يكن أداءه ضد إيطاليا الأفضل، وهذا أمر مؤكد لكني تحدثت معه حول هذا الموضوع، لا توجد مشكلة".





يخوض منتخب فرنسا مباراة ودية أمام الولايات المتحدة، غدًا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وذلك استعدادًا لكأس العالم 2018 بروسيا.





أكد ديشامب إن تشكيلة الفريق أمام الولايات المتحدة ستكون قريبة للغاية من التشكيلة التي ستبدأ المباراة الأولى أمام أُستراليا في كأس العالم.





أضاف: "المنافسة للجميع والاختيارات كانت صعبة جدًا لكن كل شيء يسير على ما يرام، يمكننا دائما أن نفعل ما هو أفضل، نحن جيدون في التقدم الهجومي والدفاع أيضًا".





يقع منتخب فرنسا في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ أستراليا وبيرو والدنمارك، وسيخوض المنتخب الفرنسي أولى مباريات في المونديال أمام نظيره الأسترالي، يوم السبت الموافق 16 يونيه.