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اليوم الـ24 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:48 م
اليوم الـ24 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ
اليوم الـ24 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ
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أحمد يسرى
 
*الفصل السّادس: فراسة المِهَن...
5- مهنة المُصورين:هم النحاتين قبل ظهور مهنة التصوير ومنهم (رافائيل سانزيو ، ليوناردو دافنشى ، مايكل أنجلو) ولابد من الإشارة إلى علاقة الألوان ونسبة التمدّن فالشعوب البسيطة تفضل اللوان الفاقعة والأصوات الصاخبة بينما الشعوب الراقية تفضل اللوان الخافتة والأصوات الصافية ، المصور أو النحات له المهارة والقوّة وعليه فإنه غالباً يكون كبير الجبهة رومانى الأنف ، ويصعب تحديد ملامح فراسة أخرى تحدد ميلهم للتصوير أو النحت.

6- مهنة الطب والجراحة: ومنهم (وليم هارفى ، كوبر،هنتر،البرنيتى) وجميعهم إنجليز ، للجراح صفتان ، أن يكون رابط الجأش يمتلك الثبات الإنفعالى فلايخاف الدم ولايكترث لعويل المريض ويستعمل أدواته الجراحية بكل ثبات وشجاعة ، وأن يكون متحدثاً لبقاً قادراً أن يكسب ثقة المريض ، على ذلك فيكون رأسه كبير وأنف رومانى مشابه للقائد الشجاع ، وذقنه قوية دلالة على مهاراته فى التواصل والكلام الذى من خلاله يبث الطمأنينة فى قلوب مرضاه ويكتسب ثقتهم.

**المصدر: كتاب علم الفراسة الحديث لجرجى زيدان-1954
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