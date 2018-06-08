اليوم الـ24 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ

*الفصل السّادس: فراسة المِهَن...

5- مهنة المُصورين:هم النحاتين قبل ظهور مهنة التصوير ومنهم (رافائيل سانزيو ، ليوناردو دافنشى ، مايكل أنجلو) ولابد من الإشارة إلى علاقة الألوان ونسبة التمدّن فالشعوب البسيطة تفضل اللوان الفاقعة والأصوات الصاخبة بينما الشعوب الراقية تفضل اللوان الخافتة والأصوات الصافية ، المصور أو النحات له المهارة والقوّة وعليه فإنه غالباً يكون كبير الجبهة رومانى الأنف ، ويصعب تحديد ملامح فراسة أخرى تحدد ميلهم للتصوير أو النحت.





6- مهنة الطب والجراحة: ومنهم (وليم هارفى ، كوبر،هنتر،البرنيتى) وجميعهم إنجليز ، للجراح صفتان ، أن يكون رابط الجأش يمتلك الثبات الإنفعالى فلايخاف الدم ولايكترث لعويل المريض ويستعمل أدواته الجراحية بكل ثبات وشجاعة ، وأن يكون متحدثاً لبقاً قادراً أن يكسب ثقة المريض ، على ذلك فيكون رأسه كبير وأنف رومانى مشابه للقائد الشجاع ، وذقنه قوية دلالة على مهاراته فى التواصل والكلام الذى من خلاله يبث الطمأنينة فى قلوب مرضاه ويكتسب ثقتهم.



