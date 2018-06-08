أحمد الشيخ: الفوز بالنجمة الرابعة شَرَف لكل الأهلاوية
قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز ببطولة الدوري رقم «40»، والحصول على النجمة الرابعة شرف كبير لكل من ينتمي لـ«الفانلة الحمراء».
وأشار إلى أنه سعيد بالمشاركة في البطولة قبل الإعارة بالسعودية، خلال النصف الثاني من الموسم.
وأوضح أن مشوار الفريق نحو اللقب كان صعبًا، وشهد محطات فارقة، وأن «روح الفانلة الحمراء» كان لها مفعول السحر في تخطي هذه الصعاب والفوز باللقب في النهاية، من أجل إسعاد الجماهير.
وأوضح الشيخ، أن الفوز باللقب يمنح اللاعبين دوافع قوية من أجل المنافسة بكل قوة على نسخة الموسم المقبل، لاسيما وأن الفريق لديه طموحات كبيرة في المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة.
وكان الشيخ قد انتقل إلى صفوف فريق الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يعود إلى الفريق استعدادًا للموسم المقبل.