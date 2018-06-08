أحمد الشيخ: الفوز بالنجمة الرابعة شَرَف لكل الأهلاوية

قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز ببطولة الدوري رقم «40»، والحصول على النجمة الرابعة شرف كبير لكل من ينتمي لـ«الفانلة الحمراء».





وأشار إلى أنه سعيد بالمشاركة في البطولة قبل الإعارة بالسعودية، خلال النصف الثاني من الموسم.



