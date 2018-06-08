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أشرف العربي: التخطيط سر النجاح في جميع المستويات

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:51 م
أشرف العربي: التخطيط سر النجاح في جميع المستويات
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جهاد جمال
 
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري السابق، إنه يشرف لانتماءه لمدرسة التخطيط في مصر، متابعًا كما أني عملت مع عملاقة التخطيط. 

وأوضح العربي، خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن التخطيط هو سر النجاح في جميع المستويات، مضيفًا إلى أن دور معهد التخطيط هو إخراج الكوادر على مستوى المحافظات المختلفة. 

وأضاف وزير التخطيط، أنه سافر بعثة للدكتوراة في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: تلك البعثة كانت نقلة لي في حياتي، وأضافت لي الكثير من الخبرات، لافتًا إلى أنه، أنهى الدكتوراه في 4 سنوات فقط، مستكملًا: كنت متفوقًا ومميزًا. 

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