صبري رحيل: فخور بالتواجد مع جيل "النجمة الرابعة"

قال صبري رحيل، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه فخور بالتواجد ضمن الجيل الذي حقق النجمة الرابعة للأهلي، بعد الفوز بالدوري رقم 40.

وأكّد أن من حق هذا الجيل أن يفخر بهذا الإنجاز الذي تحقق في الفترة الأخيرة، وقبل نهاية الدوري بعدة أسابيع.

وأوضح أن الأهلي أمامه تحدٍ جديد، وهو لقب دوري أبطال إفريقيا، وأن جميع اللاعبين يرغبون في الفوز بهذا اللقب، وإهدائه إلى جماهير النادي الأهلي التي تساند الفريق، ودائمًا ما تكون داعمة للاعبين.

وشدد رحيل، على أن فرصة الفريق قائمة وبقوة في تخطي دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، واستكمال مشواره الإفريقي، بحثًا عن اللقب الغائب عن النادي منذ عام 2013.

وقال رحيل، إن احتفالية تسلّم درع الدوري العام التي تقام مساء اليوم، الجمعة، هي تتويج لمجهود الفريق على مدار الموسم، ودفعة معنوية للاعبين مع بداية فترة الإعداد لباقي مباريات دوري أبطال إفريقيا، والموسم الجديد.