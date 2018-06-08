عمرو عبدالحميد يكشف معلومات جديدة عن استاد افتتاح كأس العالم
الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:46 م
أمنية فوزي
يبدأ الإعلامي عمرو عبدالحميد، في الواحدة فجر السبت، أولى حلقات برنامج "هنا روسيا"، والذي ينقلها التلفزيون المصري على قناة النيل للرياضة، قبل أيام من كأس العالم 2018.
في حلقة اليوم سيقدم "عبدالحميد" للمشاهدين معلومات حصرية عن استاد افتتاح كأس العالم لوجنيكي وعن أبرز معالم الحياة اليومية والاماكن السياحية في موسكو، وكذلك سيقدم مجموعة نصائح هامة من الجالية المصرية ورأي الشارع الروسي في مجموعة مصر.
ويستضيف "عبدالحميد" الكابتن هاني رمزي، نجم منتخب مصر والأهلي سابقا للحديث عن فرص في الصعود لكأس العالم.
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