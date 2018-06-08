صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)

أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة علي جثمان المطرب الشعبي "مجدي طلعت" بعد صلاة العشاء في مسجد القبة الفداوية بالعباسية، وتم تشيع جثمانه إالى مثواه الأخير بمدافن أسرتة في بالدراسة، وحضر عدد من اصدقائة الفنانين ومنهم "عبدالباسط حمودة، أحمد العيسوي، مجدي الشربيني، أمل الطائر"، ويقام العزاء غداً السبت بعد صلاة العشاء في شارع ماهر امام قسم شرطة الوايلي بالعباسية.





وقد توفي" مجدى طلعت" منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بجلطة في المخ نقل على إثرها إلى قسم المخ والأعصاب بمستشفى الدمرداش، ورافقه صديقه الفنان "أحمد العيسوي"، وكانت نقابة المهن الموسيقية قد تابعت حالته الصحية بإستمرار.





جدير بالذكر أن المطرب الشعبي "مجدي طلعت"، أشتهر بعدة أغنيات منها "شايل الحمول، برافو عليك، عاجبنى أوى، خليك شاهد يا رب، ثمن الغربة، أصعب دمعتين، اللي عايزني يجيني، معاك كام".



