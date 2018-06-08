ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:43 م
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت
طباعة
عبدالحافظ حمدي
 
أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة علي جثمان المطرب الشعبي "مجدي طلعت" بعد صلاة العشاء في مسجد القبة الفداوية بالعباسية، وتم تشيع جثمانه إالى مثواه الأخير بمدافن أسرتة في بالدراسة، وحضر عدد من اصدقائة الفنانين ومنهم "عبدالباسط حمودة، أحمد العيسوي، مجدي الشربيني، أمل الطائر"، ويقام العزاء غداً السبت بعد صلاة العشاء في شارع ماهر امام قسم شرطة الوايلي بالعباسية.

وقد توفي" مجدى طلعت" منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بجلطة في المخ نقل على إثرها إلى قسم المخ والأعصاب بمستشفى الدمرداش، ورافقه صديقه الفنان "أحمد العيسوي"، وكانت نقابة المهن الموسيقية قد تابعت حالته الصحية بإستمرار.

جدير بالذكر أن المطرب الشعبي "مجدي طلعت"، أشتهر بعدة أغنيات منها "شايل الحمول، برافو عليك، عاجبنى أوى، خليك شاهد يا رب، ثمن الغربة، أصعب دمعتين، اللي عايزني يجيني، معاك كام".

صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
صلاة الجنازة وتشيع جثمان المطرب الشعبي مجدي طلعت من مسجد القبة الفداوية بالعباسية (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مسجد القبة الفداوية مزيكا مجدي طلعت فن سينما دراما بث مباشر المطرب الشعبي مجدي طلعت الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
2
x
18:00
1
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
0
x
19:00
0
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
2
x
19:30
0
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 11:20:06 PM