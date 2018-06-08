انطلاق حفل تسليم درع الدوري للأهلي

انطلق منذ قليل حفل تسليم درع الدوري للنادي الأهلي، الذي يقيمه اتحاد الكرة والشركة الراعية للكرة المصرية، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويتواجد مجلس إدارة النادي الأهلي، والجهاز الفني والطبي والإداري، ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم، في الحفل للتويج بالنجمة الرابعة.





وكان لاعبو الأهلي قد تجمعوا في مقر النادي بالجزيرة، قبل التوجه إلى الحفل لالتقاط الصور أمام النصب التذكاري لشهداء الأهلي، للتأكيد على مشاركة جماهير الأهلي في جميع البطولات والإنجازات التي يحققها فريق الكرة.