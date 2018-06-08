تعليق مكرم محمد أحمد على حرق صور "عبدالناصر" في مسلسل "العاصوف"

عقب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على مشهد حرق صور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في مسلسل "العاصوف" المذاع على قنوات MBC قائلًا: المسلسل يبث من قنوات خارجية ولا يخضع للقوانين المصرية ولكن خاطبنا وزير الإعلام السعودي حول هذا الأمر وأكدنا أن هذا المشهد يجرح مشاعر المصريين وما كان ينبغي أن يسجل أو يصور.





وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج"حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن وزير الإعلام السعودي وعد برفع ذلك المشهد المسيء للزعيم الراحل جمال عبدالناصر.



