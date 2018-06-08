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علي لطفي: الدور علي إفريقيا بعد "النجمة الرابعة"

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:41 م
علي لطفي: الدور علي إفريقيا بعد النجمة الرابعة
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

أكد علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن بطولة الدوري العام، دائما ما تتصدر اهتمام جماهير الأهلي والتي ترفض التخلي عن هذه البطولة المحببة إليهم.

 

و أشار إلي أن جميع اللاعبين كانوا علي قدر المسئولية علي مدار الموسم، واستطاعوا تحقيق اللقب، و خهذا يعد انجازًا مهمًا لهم بعد وصول الأهلي إلي النجمة الرابعة، وهو ما يعد مصدر فخر لجميع من ساهم في هذا الإنجاز.

وأضاف حارس الأهلي، أن احتفالية تسليم درع الدوري العام، جاءت في توقيت مناسب، و من حق الجماهير أن تحتفل بفريقها وأن تفخر بالوصول إلي النجمة الرابعة.

 وقال لطفي إن الفريق أمامه هدفً لن يتخلي عنه بعد الفوز بدرع الدوري، وهو استعادة اللقب الإفريقي الغائب عن الأهلي، و جميع اللاعبين علي قدر المسئولية وقادرين علي تخطي دور المجموعات والاستمرار في المنافسة علي لقب دوري أبطال إفريقيا.

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