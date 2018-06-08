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ديانا حداد توضح حقيقة مقلب "رامز تحت الصفر" (فيديو)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:23 م
ديانا حداد توضح حقيقة مقلب رامز تحت الصفر (فيديو)
ديانا حداد
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شيماء عطية
 
كشفت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عن عدم معرفتها مسبقًا بحقيقة المقلب الذي تعرضت له في برنامج "رامز تحت الصفر".

وأكدت "ديانا" خلال ظهورها في برنامج "مجموعة إنسان" المذاع على فضائية mbc، أن إدارة البرنامج تواصلت معاها للظهور في برنامج رياضي عن المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وأوضحت "ديانا" أن المقلب حقيقي وأظهر جانب مختلف في شخصيتها.
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