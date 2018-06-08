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تعرف على فرق المجموعة الثامنة الممثلة للغربية بالقسم الثالث

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:34 م
تعرف على فرق المجموعة الثامنة الممثلة للغربية بالقسم الثالث
صورة أرشيفية
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سارة سالم
 

أعلن أتحاد الكرة عن موعد بدء مسابقة دوري القسم الثالث لعام 2018-2019، وذلك من 11/8/2018 وتنتهي المرحلة الأولى بحد أقصى 1/3/2019، وتبدأ المرحلة الثانية للفرق المرشحة للصعود لدورة الترقي بعد ذلك.

 

وتضم المجموعة الثامنة 14 فريقا، ٦ أندية من محافظة الغربية، سبورتنج كاسل الصاعد حديثا من دوري القسم الرابع، ومالية كفر الزيات، وعثماسون طنطا، ومركز شباب زفتى، وصيد المحلة، وسمنود.

 

ويشارك من محافظة القليوبية كل من بيلا، ومركز شباب طوخ، وبنها، كما يشارك غزل شبين وعرب النمل وميت خاقان، والنجوم بالسادات، وسيرس اللبان من محافظة المنوفية.

 

ويصعد إلى دورة الترقي الأول من المجموعات الأتية:- الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، ويقام بينهم دوري من دورين يصعد الأول إلى دوري القسم الثاني لموسم 2019-2020.

 

ويهبط 4 أندية الأخيرة في الترتيب العام من المجموعة الثامنة إلى دوري القسم الرابع 2019-2020.

تعرف على فرق المجموعة الثامنة الممثلة للغربية بالقسم الثالث
تعرف على فرق المجموعة الثامنة الممثلة للغربية بالقسم الثالث
تعرف على فرق المجموعة الثامنة الممثلة للغربية بالقسم الثالث
تعرف على فرق المجموعة الثامنة الممثلة للغربية بالقسم الثالث
تعرف على فرق المجموعة الثامنة الممثلة للغربية بالقسم الثالث
تعرف على فرق المجموعة الثامنة الممثلة للغربية بالقسم الثالث
تعرف على فرق المجموعة الثامنة الممثلة للغربية بالقسم الثالث
تعرف على فرق المجموعة الثامنة الممثلة للغربية بالقسم الثالث
تعرف على فرق المجموعة الثامنة الممثلة للغربية بالقسم الثالث
تعرف على فرق المجموعة الثامنة الممثلة للغربية بالقسم الثالث
تعرف على فرق المجموعة الثامنة الممثلة للغربية بالقسم الثالث
تعرف على فرق المجموعة الثامنة الممثلة للغربية بالقسم الثالث
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