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إسلام محارب: هدفنا الحفاظ على بطولة الدوري والتتويج بكأس إفريقيا

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:32 م
إسلام محارب: هدفنا الحفاظ على بطولة الدوري والتتويج بكأس إفريقيا
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

 

عبر إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بحفل تسليم درع الدوري للنادي الأهلي، المُقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة.

 

وأكّد محارب، أن الاحتفال مناسبة سعيدة للجميع في الأهلي، لأنها لحظة جني ثمار تَعَب موسم كامل، شهد صعوبات كثيرة بسبب ضغط المباريات.

 

وأشار إلى أن الجميع في الأهلي يحتفل بهذا الحدث الهام مساء اليوم، الجمعة، موضحاً أن لحظة التتويج والاحتفال دائمًا ما تكون مؤثرة وهامة في حياة أي لاعب، بل أي إنسان يحتفل بنجاحه.

 

وأوضح أن مشاركته مع الأهلي في الموسم الماضي كانت مؤثرة رغم أنها كانت قليلة، لأنه كان يُشارك كبديل في معظم المباريات تقريبًا.

 

وفي ختام كلامه قال محارب، إن اللاعبين لديهم الرغبة في الحفاظ على بطولة الدوري، والمنافسة على لقب بطولة إفريقيا، لمواصلة التربّع على عرش البطولات المحلية والقارية.

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