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عاجل.. نكشف حقيقة فصل وإلغاء بعض الوزارات فى الحكومة الجديدة

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:34 م
عاجل.. نكشف حقيقة فصل وإلغاء بعض الوزارات فى الحكومة الجديدة
مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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الفجر الاقتصادى
 
كشف مصدر مطلع على أن التعديل الوزارة المزمع اقراره خلال الفترة المقبلة سيكون محدود، دون الكشف عن الوزراء المقرر تغييرهم.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ "الفجر"، أن كل ما قيل حول فصل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى وزارتين منفصلتين وما تردد حول الغاء وزارة قطاع الأعمال مجرد شائعات، مؤكداً استمرار عدد الوزرات كما هو فى التشكيل السابق.
المزيد عن: فصل الاستثمار والتعاون الدولى تشكيل الحكومة الغاء قطاع الاعمال الحكومة الجديدة اخبار الاقتصاد
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