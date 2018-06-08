عاجل.. نكشف حقيقة فصل وإلغاء بعض الوزارات فى الحكومة الجديدة





وأضاف المصدر فى تصريحات لـ "الفجر"، أن كل ما قيل حول فصل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى وزارتين منفصلتين وما تردد حول الغاء وزارة قطاع الأعمال مجرد شائعات، مؤكداً استمرار عدد الوزرات كما هو فى التشكيل السابق.

كشف مصدر مطلع على أن التعديل الوزارة المزمع اقراره خلال الفترة المقبلة سيكون محدود، دون الكشف عن الوزراء المقرر تغييرهم.