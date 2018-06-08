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وائل الإبراشي: مباراة الأرجنتين مع إسرائيل كانت ستقام على مقبرة للمسلمين

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:34 م
وائل الإبراشي: مباراة الأرجنتين مع إسرائيل كانت ستقام على مقبرة للمسلمين
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أمنية فوزي
 
كشف الإعلامي وائل الإبراشي، تفاصيل إلغاء مباراة الأرجنتين مع إسرائيل، موضحًا أن إسرائيل تشعر وكأنها تلقت صفقعة، وهزمت هزيمة سياسية ونفسية ورياضية، وأن وزيرة الرياضة في إسرائيل سيست المباراة وتعاملت معها على أنها انتصار سياسي قبل بدأها.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم" مساء الجمعة، أن نقل المباراة إلى القدس كان له مغزى سياسي واضح؛ لأنها كانت ستحقق نتائج أكثر مما حققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراحل.

ولفت إلى أن الملعب التي كانت ستقام به المباراة كان على مقبرة للمسلمين، مضيفًا أن إسرائيل بدأت تكتب ضد ميسي بعد أن كانت تعتبره رمزًا مساندًا لها.
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