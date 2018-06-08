النفط يهبط مع تراجع الطلب الصيني

هبطت أسعار النفط يوم الجمعة متأثرة بزيادة مستمرة في انتاج الخام في الولايات المتحدة وتراجع الطلب في الصين وتقرير بأن بنك جيه بي مورجان خفض توقعاته للأسعار.





وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 86 سنتا، أو 1.11 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 76.46 دولار للبرميل.





وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 21 سنتا، أو 0.32 بالمئة، لتغلق عند 65.74 دولار للبرميل بعد أن تعافت من خسائر منيت بها في وقت سابق من الجلسة.





وينهي برنت الأسبوع منخفضا 0.2 بالمئة في حين لم يطرأ تغير يذكر على الخام الأمريكي.





وتعرضت أسعار النفط لضغوط بعد بيانات أشارت إلى تراجع الطلب الصيني واستمرار القلق بشأن نمو الانتاج الأمريكي.





وقال متعاملون إن جيه بي مورجان خفض توقعاته لأسعار خام القياس الأمريكي للعام 2018 بمقدار ثلاثة دولارات إلى 62.20 دولار للبرميل. ولم يرد البنك على الفور على طلب للتعقيب.





وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام في مايو أيار تراجعت بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في الشهر السابق، مع دخول مصافي التكرير التي تديرها الدولة في عمليات صيانة مقررة.





وأشارت البيانات إلى أن الواردات في مايو بلغت 39.05 مليون طن، أو 9.2 مليون مليون برميل يوميا، مقارنة مع 9.6 مليون برميل في أبريل.