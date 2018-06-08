كريم نيدفيد: "درع الدوري" دافع للتتويج الإفريقي

وأوضح نيدفيد، أن حصد النجمة الرابعة، والحفاظ على الدوري للموسم الثالث على التوالي، يبقى خير دافع للموسم الجديد، الذي يتطلع فيه الفريق لحصد جميع البطولات، وعلى رأسها بطولة إفريقيا.» وأشار نيدفيد، إلى أن بطولة إفريقيا هذا الموسم تبقى هدفًا رئيسيًا، يتطلع الفريق إلى تحقيقه لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.





ويستعد فريق الكرة بالأهلي، والجهاز الفني، ومجلس الإدارة، للتوجه مساء اليوم، الجمعة، إلى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لحضور حفل استلام درع الدوري، الذي يقيمه اتحاد الكرة والشركة الراعية للكرة المصرية.‎