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كريم نيدفيد: "درع الدوري" دافع للتتويج الإفريقي

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:28 م
كريم نيدفيد: درع الدوري دافع للتتويج الإفريقي
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أحمد جمال وعلي نبوي
 
كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن تحقيق بطولة الدوري هذا الموسم يعد إنجازًا كبيرًا يُحسب لهذا الجيل من اللاعبين. أضاف قائلا: «اعتدنا دائمًا على حصد البطولات. يبقى التواجد دائما على منصات التتويج هو الهدف الأسمى بالنسبة لجميع اللاعبين.»


 وأوضح نيدفيد، أن حصد النجمة الرابعة، والحفاظ على الدوري للموسم الثالث على التوالي، يبقى خير دافع للموسم الجديد، الذي يتطلع فيه الفريق لحصد جميع البطولات، وعلى رأسها بطولة إفريقيا.» وأشار نيدفيد، إلى أن بطولة إفريقيا هذا الموسم تبقى هدفًا رئيسيًا، يتطلع الفريق إلى تحقيقه لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.

 ويستعد فريق الكرة بالأهلي، والجهاز الفني، ومجلس الإدارة، للتوجه مساء اليوم، الجمعة، إلى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لحضور حفل استلام درع الدوري، الذي يقيمه اتحاد الكرة والشركة الراعية للكرة المصرية.‎
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