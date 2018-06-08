تهاني الجبالي: ما يحدث اليوم هو جزء لا يتجزأ من مؤامرة 67

قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إن ما يحدث اليوم هو جزء لا يتجزأ من مؤامرة 67، مشيرة إلى المشروع الصهيوني مازال قائما وأهدافه لم تتغير.



