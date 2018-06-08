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تهاني الجبالي: ما يحدث اليوم هو جزء لا يتجزأ من مؤامرة 67

الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:29 م
تهاني الجبالي: ما يحدث اليوم هو جزء لا يتجزأ من مؤامرة 67
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داليا الحسين
 
قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إن ما يحدث اليوم هو جزء لا يتجزأ من مؤامرة 67، مشيرة إلى المشروع الصهيوني مازال قائما وأهدافه لم تتغير.

وأضافت "الجبالي"، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذع على فضائية "صدى البلد "، مساء الجمعة، أن الشعب المصري هزم الهزيمة في 9 و10 يونيو لحماية الأمة وليس الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، منوهة أن عبدالناصر لم يغير الأشخاص بعد النكسة ولكنه أعاد بناء الدولة بالكامل.
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