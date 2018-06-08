أشرف العربي: تربطني علاقة جيدة بـ إبراهيم محلب.. "والببلاوي موسوعة ثقافية وابن نكتة"
الجمعة 08/يونيو/2018 - 10:23 م
جهاد جمال
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري السابق، إن أداءه كوزير في الفترة من أغسطس 2012 وحتى مايو 2013 كانت جيدة بشهادة الجميع.
وتابع العربي، خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في مايو 2013 شهدت الدولة تعديلات وزارية تحت مسمى الإنتماء الحزبي، وأخونة الوزارات.
وأضاف وزير التخطيط، أنه عقب ثورة 30 يونيو تم تكليفي بالوزارة مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه عمل كوزير مع 4 رؤساء وزارة وثلاث رؤساء جمهورية، لافتًا إلى أنه كانت تربطة علاقة خاصة جدًا مع المهندس إبراهيم محلب، لكونه يعمل بحب وجدية، مستكملًا: كنت أعمل بأريحية شديدة أثناء عملي مع محلب، قائلًا: كما أنني أعتبر الدكتور حازم الببلاوي من ظرفاء هذا العصر وهو "ابن نكتة"، كما أنه موسوعة ثقافية.
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