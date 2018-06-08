أشرف العربي: تربطني علاقة جيدة بـ إبراهيم محلب.. "والببلاوي موسوعة ثقافية وابن نكتة"

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري السابق، إن أداءه كوزير في الفترة من أغسطس 2012 وحتى مايو 2013 كانت جيدة بشهادة الجميع.





وتابع العربي، خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في مايو 2013 شهدت الدولة تعديلات وزارية تحت مسمى الإنتماء الحزبي، وأخونة الوزارات.



