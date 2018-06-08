غرق شارع البحر الرئيسي بـ"طنطا" بعد كسر في ماسورة الصرف الصحي (صور)

غرق شارع البحر الرئيسى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، قبل قليل، في مياه الصرف الصحى، بعد كسر في الماسوره الرئيسية للصرف الصحي، مما تسبب في اعاقة حركة مرور السيارات والمواطنيين أمام مسجد الشيخة صباح والشوارع المحيطة به.وعلى الفور تم إبلاغ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، ومجلس مدينة طنطا، وانتقلت سيارت كسح المياه إلى مكان الواقعة.