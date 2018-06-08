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الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 09:11 م
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي
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عبدالحافظ حمدي
 
أحيا المطرب محمود الليثي، واحدة من أقوى السهرات الرمضانية داخل خيمة "ليالي الخديوي" لصاحبتها نرمين سيف الدين بفندق الدوسيت في التجمع الخامس، بحضور العديد من نجوم المجتمع والمشاهير.

واحتفل بعض الحضور بأعياد ميلادهم مع الليثي.

الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
الليثي يشعل خيمة الخديوي في التجمع الخامس (صور)
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