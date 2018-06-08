الحلقة الـ 23 من مسلسلات رمضان.. هارون في زيارة مفاجئة لـ ناصرة بـ "سلسال الدم"

شهد اليوم الـ 23 من شهر رمضان الكريم أحداث مثيرة بشاشة الدراما المصرية، فكانت ناصرة بـ "سلسال الدم" الجزء الخامس في انتظار الزيارة المفاجئة لـ هارون صفوان، فيما اكتشفت كامليا أن زوجها يضع حبوب منع الحمل لها في المشروبات في "ممنوع الاقتراب أو التصوير".

مفاجأة هارون لـ ناصرة في "سلسال الدم"

ففي مسلسل "سلسال الدم" الجزء الخامس كانت زيارة هارون صفوان "رياض الخولي" لـ ناصرة "عبلة كامل" مفاجأة للمشاهدين إلا ناصرة كانت في انتظار تلك الزيارة؛ لتأكد هارون من أن ناصرة لم يصبح لديها أموال بعد ذلك.

خيانة خالد سليم لـ مي عز الدين في "رسايل"

أما عن "رسايل"، تطورت أحلام هالة "مي عز الدين"، التي تأكدت خيانة زوجها خالد سليم مع صديقتها المقربة، وتواصل هالة محاولة تفسير خيانة زوجها من خلال مهدي، مفسر الأحلام لها، ومعرفة بداية قصة الخيانة، التي تعود ما قبل ليلة حادثة هالة.

رامز أمير متهم بالقتل في "مليكة"

وفي مليكة، فكانت أحداث الحلقة الـ 23 تتمحور حول قضية انتحار الدكتورة ماجدة "رشا سامي"، حيث تم التحقيق مع الدكتور "سعيد" محمد شاهين، والذي بدوره أخبر مليكة "دينا الشربيني" أن بشير "رامز أمير"، هو من قتل الدكتورة ماجدة، وأنه هو الشاهد الوحيد الذي شاهدهم أثناء المشادة التي وقعت بينهم ووصلت للاشتباك بالأيدي، فيما أخبرت مليكة خالتها فريدة "ندى بسيوني" لتوضيح الحقيقة الكاملة عن بشير.

زوج زينة في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" يضع حبوب منع الحمل لها

أما عن "ممنوع الاقتراب أو التصوير" فجاءت الحلقة حول ذهاب كاميليا "زينة " إلى الطبيبة لكي تعرف سبب تأخر الحمل لتتفاجأ بأن زوجها يضع لها حبوب منع الحمل تؤثر على صحتها، كما شهدت الحلقة محاربة مهرة وكامليا بعضهما البعض، حيث نشرت الأولى أخبار عن قضايا سابقة للثانية، فيما كانت كامليا مع موعد مع الصحافة عن سرقة مهرة لأموال عملية والدتها.