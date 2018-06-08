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الحشد الشعبي يستهدف تجمعات لـ"داعش" داخل الأراضي السورية

الجمعة 08/يونيو/2018 - 09:13 م
الحشد الشعبي يستهدف تجمعات لـداعش داخل الأراضي السورية
عناصر الحشد الشعبي
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وكالات
 
استهدف "الحشد الشعبي" العراقي، اليوم الجمعة، تجمعات لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) داخل الأراضي السورية.


وذكر الحشد الشعبي على موقعه الرسمي إن "مفارز الهاون التابعة للواء 29 في الحشد وبعد معلومات استخباراتية دقيقة استهدفت تجمعات لداعش في قرية العطشانة إحدى القرى السورية المجاورة لتل صفوك".


وأضاف أن "الإصابات في صفوف داعش كانت مؤكدة وهناك خسائر بالأرواح والمعدات".

وتتبع قرية العطشانة ناحية مركز الرقة السورية على الشريط الحدودي مع العراق، ويسيطر "الحشد الشعبي" على الشريط الحدودي للعراق مع سوريا، حيث تتعرض لهجمات متكررة من فلول التنظيم الإرهابي الفارين بين البلدين.

وأعلن العراق تحرير كافة أراضيه من قبضة تنظيم "داعش الإرهابي" (المحظور في روسيا) والمدرج على قائمة الإرهاب الدولية وانتصاره النهائي على الإرهاب في 10 ديسمبر الماضي.
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