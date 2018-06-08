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مشاهدة مسلسل " ليالي أوجيني " اليوم بث مباشر

الجمعة 08/يونيو/2018 - 09:15 م
مشاهدة مسلسل ليالي أوجيني اليوم بث مباشر
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "ليالي أوجيني" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

 

"ليالي أوجيني" بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، إنجي المقدم، كارمن بصيبص، وتدور أحداث المسلسل حول الحياة الإجتماعية لمجموعة من الناس في مدينة بورسعيد, حيث يربطهم فندق وتياترو أوجيني. يعيش في بورسعيد بطل القصة فريد مع زوجته اللبنانية عايدة وابنتهم نادية بعد زواج تقليدي بدون حب. بينما تأتي من القاهرة كاريمان التي تهرب بعد مشاجرة بينها وبين زوجها أدت إلى موته. كاريمان تهرب من القاهرة إلى بورسعيد وهناك تلتقي بفريد وأهالي تياترو أوجيني وتخفي عنهم هويتها الحقيقية فما الذي ينتظرها وكيف ستنشأ قصة الحب بينها وبين فريد.

 

 

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