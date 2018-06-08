رسميًا.. الإعلان عن موعد استضافة السعودية للفورمولا E

بعد أن أعلنت فورمولا E رسمياً عن توقيعها عقداً ممتداً للسنوات العشرة المقبلة مع الهيئة العامة للرياضة والإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. تم الإعلان اليوم عن موعد السباق الذي ستشهده العاصمة الرياض.





سيكون السباق تحديداً في منطقة الدرعية يوم 15 ديسمبر المقبل في افتتاح الموسم الجديد الذي يشمل 12 مدينة حول العالم. هذه المدن الـ 12 ستشهد 13 سباقاً (سباقين في نيويورك) لتحديد الفائز في إحدى البطولات التي تشهد انتشاراً يوماً بعد يوم حول العالم، خصوصاً في خضم الوجه الكبير للمستهلكين العاديين نحو السيارات الكهربائية ولعى رأسها تيسلا. ستشمل سباقات الموسم المقبل مدينة مراكش المغربية الشقيقة كذلك كثاني المدن العربية رفقة الرياض.



