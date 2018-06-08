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نقيب الصيادلة: نمد يدنا للجميع طالما لم يرتكبوا أعمالا يحاسب عليها القانون‎

الجمعة 08/يونيو/2018 - 09:05 م
نقيب الصيادلة: نمد يدنا للجميع طالما لم يرتكبوا أعمالا يحاسب عليها القانون‎
الدكتور محي عبيد - نقيب الصيادلة
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منى صموئيل
 
أعلن الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، أن النقابة تمد يدها للجميع طالما لم يرتكبوا أعمال يحاسب عليها القانون.

وأضاف عبيد، أن النقابة تجاوزت محنة خلال الـ 4 شهور الماضية خطط ودبر لها قله من أعضاء المجلس ومن يساعدوهم.

وأعلن عبيد عن تجاوز هذه المحنة، مضيفا أن هذه المجموعة حاولت عرقلة هذا اللقاء السنوى الذى اعتادت النقابة أن تقيمه للمجتمع الصيدلى وأن تتقابل أسر الصيادلة فى حفل إفطارها السنوى، وأن هذه المحاولات فشلت فى منع هذا اللقاء السنوى بفضل تماسك المجتمع الصيدلى والمخلصين من مجلس نقابة الصيادلة بتشكيله الجديد.

وتم تكريم أبناء الصيادلة الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم على مستوى النقابات الفرعية وعلى مستوى الجمهورية خلال حفل الإفطار السنوي. 

المزيد عن: في القران المجتمع الصيدلى القانون الدكتور محي عبيد اتحاد الصيادلة
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