مجدي الجلاد: كنت غير قادر على حماية الجريدة التي أعمل بها في 2015

كشف الإعلامي مجدي الجلاد، عن سر عدم اختفاءه من الساحة رغم التغيرات السياسية التي مرت بالبلد، موضحًا أنه لديه قدرة على عمل موائمة مع الظروف التي تعيشها الدولة، معقبًا: "وده مش عيب، الصحفيين الكبار عارفين الكلام ده".





وأوضح "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة، أول بند في مهام رئيس التحرير في الصحف الغربية وأمريكا هو أن يضمن صدور الصحيفة غدًا مهما كانت الظروف، متابعًا: "أنا مش عايش في كوكب تاني، أنا عايش في مصر، والصحف عملت في كل وقت من أيام مبارك وحتى الآن، لو أنا محطيتش الظروف السياسية في اعتباري وأنا بشتغل يبقى أنا مش رئيس تحرير".



