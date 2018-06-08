ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مجدي الجلاد: كنت غير قادر على حماية الجريدة التي أعمل بها في 2015

الجمعة 08/يونيو/2018 - 09:05 م
مجدي الجلاد: كنت غير قادر على حماية الجريدة التي أعمل بها في 2015
مجدي الجلاد
طباعة
أمنية فوزي
 
كشف الإعلامي مجدي الجلاد، عن سر عدم اختفاءه من الساحة رغم التغيرات السياسية التي مرت بالبلد، موضحًا أنه لديه قدرة على عمل موائمة مع الظروف التي تعيشها الدولة، معقبًا: "وده مش عيب، الصحفيين الكبار عارفين الكلام ده".

وأوضح "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة، أول بند في مهام رئيس التحرير في الصحف الغربية وأمريكا هو أن يضمن صدور الصحيفة غدًا مهما كانت الظروف، متابعًا: "أنا مش عايش في كوكب تاني، أنا عايش في مصر، والصحف عملت في كل وقت من أيام مبارك وحتى الآن، لو أنا محطيتش الظروف السياسية في اعتباري وأنا بشتغل يبقى أنا مش رئيس تحرير".

وأضاف أنه كان غير قادر على حماية الجريدة التي يعمل بها في 2015؛ لأن الضغوط زادت، والبلد كانت في حالة صعبة جدًا، والتغيرات كانت متلاحقة جدًا، ولذلك قرر أن يترك جريدة الوطن.
المزيد عن: مجدي الجلاد التوك شو أخبا مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
2
x
18:00
1
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
0
x
19:00
0
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
2
x
19:30
0
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 9:40:03 PM