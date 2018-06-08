ضبط شخصين انتحلا صفة صحفي لتنفيذ عقوبة بالحبس في الفيوم

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الفيوم، من ضبط شخصين انتحلا صفة صحفي، صادر ضدهما حكم بالحبس لمدة 4 أشهر واجبة النفاذ.





وتلقى اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط كل من: سعيد بريك رياض محمد، 40 سنة، ومقيم برج التجاريين بحي دار الرماد، وحمادة جعفر أحمد، 32 سنة، عامل بمديرية الزراعة، ومقيم منشأة عبدالله، والمطلوب التنفيذ عليهما في القضية رقم 23223 لسنة 2017 جنح قسم أول الفيوم، والمُقيدة برقم 2896 لسنة 2018 كلي الفيوم حصر رقم 2902 لسنة 2018 للمتهم الأول، وحصر رقم 2904 للمتهم الثاني، بتهمة انتحالهما صفة صحفي، وممارسة مهنة بدون تصريح والمحكوم عليهما غيابيًا بالسجن لمدة 4 أشهر واجبة النفاذ بجلسة 27 فبراير 2018، عن بلاغ نقابة الصحفيين لانتحاله صفة صحفي على خلاف الحقيقة، وتم ترحيلهما لسجن دمو العمومي، تمهيدًا لتنفيذهما العقوبة.



