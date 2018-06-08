محمد صلاح يفاجئ جمهوره عبر "تويتر"

حرص محمد صلاح، نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ونشر صلاح صورة وهو يبتسم واكتفى بوضع "ايموشن" يعبر عن النظر إلى القادم والمستقبل، خاصة أن المنتخب الوطني تنتظره بعد أيام قليلة المشاركة الثالثة له في تاريخه بالمونديال.