في الهند.. جوجل تطلق "واى فاى" مجانى فى 400 محطة سكك حديد!

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق خدمة واى فاى العامة المجانية فى 400 محطة سكك حديد هندية بالتعاون مع شركة RailTel، إذ تم إطلاق هذه الخدمة كمبادرة رئيسية فى إطار برنامج Digital India.

ونجح المشروع فى مهمته المتمثلة فى توفير الاتصال بملايين الهنود غير المتصلين، مستفيدين من الشبكة التى أنشأتها شركة RailTel، و تعد شركة الاتصالات التابعة للسكك الحديدية الهندية.





وخلال السنة الأولى من إطلاق المشروع، تم إدخال الخدمة بنحو 100 محطة من محطات السكك الحديدية المزدحمة عبر الهند، مما مكن 15000 شخص من تجربة الإنترنت للمرة الأولى كل يوم.





وقال K Suri مدير شراكة Google India: "مع وجود أكثر من 8 ملايين مستخدم شهير كلهم ​​متصلون بالشبكة، هذا مشروع مفيد للهند وكل اقتصاد نامى يتطلع إلى تحقيق الفائدة من الاتصال بكل شخص فى بلده".





وقال مانوهار راجا، المدير التنفيذى فى شركة RailTel إن الهدف من هذه المبادرة هو سد الفجوة فى الخبرات من خلال توفير واحدة من أسرع شبكات الواى فاى العامة فى العالم.