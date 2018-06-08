حملة ائتلاف "دعم مصر" للكشف عن فيروس "سي" تجوب قرى الغربية (صور)

أطلق ائتلاف "دعم مصر" في محافظة الغربية، اليوم الجمعة، حملة للكشف عن حالات الإصابة وعلاج فيروس "سي"، تحت رعاية النائب الدكتور سمير الخولي الأمين العام المساعد بالائتلاف.





وقال الدكتور عمرو حلويش، مدير مركز تنمية المجتمع التابع لائتلاف دعم مصر بالغربية، إن الحملة بدأت عملها من قرية تطاي بمركز السنطة، وانطلقت إلى القرى المجاورة لها، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميمها على جميع مناطق المحافظة بعد ترحيب المواطنين وإقبالهم على المشاركة فيها.