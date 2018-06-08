ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حملة ائتلاف "دعم مصر" للكشف عن فيروس "سي" تجوب قرى الغربية (صور)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 08:58 م
حملة ائتلاف دعم مصر للكشف عن فيروس سي تجوب قرى الغربية (صور)
جانب من الحملة للكشف عن فيروس سي
طباعة
الفجر
 
أطلق ائتلاف "دعم مصر" في محافظة الغربية، اليوم الجمعة، حملة للكشف عن حالات الإصابة وعلاج فيروس "سي"، تحت رعاية النائب الدكتور سمير الخولي الأمين العام المساعد بالائتلاف.

وقال الدكتور عمرو حلويش، مدير مركز تنمية المجتمع التابع لائتلاف دعم مصر بالغربية، إن الحملة بدأت عملها من قرية تطاي بمركز السنطة، وانطلقت إلى القرى المجاورة لها، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميمها على جميع مناطق المحافظة بعد ترحيب المواطنين وإقبالهم على المشاركة فيها.
حملة ائتلاف "دعم مصر" للكشف عن فيروس "سي" تجوب قرى الغربية (صور)
حملة ائتلاف "دعم مصر" للكشف عن فيروس "سي" تجوب قرى الغربية (صور)
حملة ائتلاف "دعم مصر" للكشف عن فيروس "سي" تجوب قرى الغربية (صور)
حملة ائتلاف "دعم مصر" للكشف عن فيروس "سي" تجوب قرى الغربية (صور)
حملة ائتلاف "دعم مصر" للكشف عن فيروس "سي" تجوب قرى الغربية (صور)
حملة ائتلاف "دعم مصر" للكشف عن فيروس "سي" تجوب قرى الغربية (صور)
المزيد عن: مرضى فيروس سي محافظة الغربية قرى الغربية فيروس سي دعم مصر الغربية اخبار مصر اخبار الغربية اليوم اخبار الغربية ائتلاف دعم مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
أوروجواي - أساسي
3
x
01:10
0
أوزبكستان - أساسي
كرواتيا - أساسي
2
x
18:00
1
السنغال - أساسي
سويسرا - أساسي
0
x
19:00
0
اليابان - أساسي
ألمانيا - أساسي
2
x
19:30
0
السعودية - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
20:45
-
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/8/2018 9:30:01 PM