نادال يتأهل لنهائي رولان جاروس بعد الفوز على ديل بوترو

حجز المصنف الأول عالميًا الإسبانى رافايل نادال، الجمعة، مكانه فى نهائى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"، بالفوز أمام الأرجنتينى خوان مارتن دل بوترو المصنف الخامس عالميًا.

وتألق المصنف الأول عالميًا نادال خلال اللقاء والذى أنهاه لصالحه بقوة وبواقعه ثلاثة أشواط نظيفة، إذ جاءت نتيجة الأشواط 6-4، و6-1، و6-2.

ويواجه نادال فى رحلة بحثه عن اللقب الـ11 النمسوى دومينيك تييم المصنف السابع عالميًا، الأحد، والذى وصل إلى النهائى على حساب الإيطالى ماركو تشيكيناتو.