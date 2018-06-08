مجدي الجلاد: تعرضت لضغوطات من الأجهزة الأمنية (فيديو)
الجمعة 08/يونيو/2018 - 08:57 م
أمنية فوزي
قال الإعلامي مجدي الجلاد، إنه تعرض لضغوطات من الأجهزة الأمنية، متابعًا: "الأجهزة الأمنية ولعت فيا في فترات سابقة، وكانت تطلب المقالات من الصحيفة؛ التوليع ليس معناه الحبس".
وأضاف "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة، أنه يعمل طوال الوقت على حسب راحته، ولكن هناك كواليس تحدث قبل نشر المقالات.
وكشف تفاصيل لقاءه مع الوزير السابق أنس الفقي بسبب مقالة عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا: "المقالة نزلت لاقيت الدنيا مولعة تاني يوم الصبح، وبدأ هجوم كاسح من أنس الفقي ليا ولنجيب ساويرس، وقال لنا المصري اليوم تعدت الحدود، والمطلوب هو إقالة مجدي الجلاد"، مضيفًا: "وفجأة انفجر إعصار نجيب ساويرس في أنس الفقي، ورفض إقالة مجدي الجلاد".
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