مجدي الجلاد: تعرضت لضغوطات من الأجهزة الأمنية (فيديو)

قال الإعلامي مجدي الجلاد، إنه تعرض لضغوطات من الأجهزة الأمنية، متابعًا: "الأجهزة الأمنية ولعت فيا في فترات سابقة، وكانت تطلب المقالات من الصحيفة؛ التوليع ليس معناه الحبس".





وأضاف "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة، أنه يعمل طوال الوقت على حسب راحته، ولكن هناك كواليس تحدث قبل نشر المقالات.



