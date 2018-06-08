ائتلاف "دعم مصر" بالغربية يوزع الجوائز على الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (صور)

وزع ائتلاف "دعم مصر" بمحافظة الغربية، الجوائز على الفائزين في حفل ختام مسابقة حفظ القرآن الكريم، للأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على 15 عاما، بحضور الدكتور سمير الخولي، الأمين العام المساعد بائتلاف دعم مصر، وعضو مجلس النواب .



