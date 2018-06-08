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ائتلاف "دعم مصر" بالغربية يوزع الجوائز على الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (صور)

الجمعة 08/يونيو/2018 - 08:55 م
ائتلاف دعم مصر بالغربية يوزع الجوائز على الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (صور)
جانب من الحفل
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الفجر
 
وزع ائتلاف "دعم مصر" بمحافظة الغربية، الجوائز على الفائزين في حفل ختام مسابقة حفظ القرآن الكريم، للأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على 15 عاما، بحضور  الدكتور سمير الخولي، الأمين العام المساعد بائتلاف دعم مصر، وعضو مجلس النواب.

وشارك في المسابقة 120 متسابقا من جميع مراكز المحافظة، في حفظ القرآن الكريم كاملا، وبلغ عدد الفائزين بالمسابقة 30 طفلا، ليصل مجموع الجوائز إلى 20 ألف جنيه، وأشرف عليها وأجرى الاختبارات الخاصة بها، لجنة مشكلة من مديرية أوقاف الغربية.
ائتلاف "دعم مصر" بالغربية يوزع الجوائز على الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (صور)
ائتلاف "دعم مصر" بالغربية يوزع الجوائز على الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (صور)
ائتلاف "دعم مصر" بالغربية يوزع الجوائز على الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (صور)
ائتلاف "دعم مصر" بالغربية يوزع الجوائز على الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (صور)
ائتلاف "دعم مصر" بالغربية يوزع الجوائز على الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (صور)
ائتلاف "دعم مصر" بالغربية يوزع الجوائز على الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (صور)
ائتلاف "دعم مصر" بالغربية يوزع الجوائز على الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (صور)
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