"أبوهشيمة" يزور مستشفى 57357.. ويتبرع بغرفة رعاية بأجهزتها (صور)

زار رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، مستشفى 57357 لعلاج مرضى سرطان من الأطفال واستمع أبوهشيمة لعرض مراحل إنشاء المستشفى منذ أن كانت فكرة فى بداية الألفية الثانية قدمها الدكتور شريف أبوالنجا مدير عام المستشفى وقاموا بزيارة بعض الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفى.





وقام أبوهشيمة بالتبرع بتكاليف غرفة رعاية كاملة بأجهزتها، وأكد أنها نواة لبداية تعاون مع مستشفى 57357 في مجالات مختلفة والتى أصبحت صرح لا يهتم فقط بعلاج مرضى السرطان من الأطفال ولكن بدأ يعمل للقضاء على السرطان من جذوره بمشاريع الصرف الصحى والمعالجة بالقرى المصرية من خلال نشاط جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان بالإضافة إلى الأبحاث العلمية التى يبذلون فيها مجهود كبير لامتلاك حقيقة هذا المرض لتحقيق الهدف في القضاء على هذا المرض ويتم تحويل هذا الصرح لنشاط طبي آخر.





وقام الدكتور شريف أبوالنجا بعمل جولة لأبوهشيمة لتفقد المنشآت والتوسعات الجديدة التى تتم الآن لتوفير 300 سرير إضافي بما يساهم فى استيعاب كافة الحالات التى تأتى للمستشفى.