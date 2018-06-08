مواطنون يستقبلون محمد رمضان في التجمع الخامس

شارك الفنان محمد رمضان، فيديو على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" ويظهر فيه بأحد الأماكن بمنطقة التجمع الخامس ويحيط به مجموعة كبيرة من الشباب والمراهقين الذين أجبروه على الخروج من السيارة والتصوير معه وسط هتافات "الاسطورة _ احلى محمد رمضان في الدنيا".





وكتب "رمضان" تدوينة أعلى الفيديو قال فيها "فرصة سعيدة مع جمهوري الجميل في التجمع الخامس #محمد_رمضان #نسر_الصعيد number_ one#".





رمضان يشارك هذا العام فى دراما رمضان بمسلسل نسر الصعيد الذي يشاركه البطولة به وفاء عامر وسيد رجب ودرة.















