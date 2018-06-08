زوج يقتل زوجته بالشارع لتركها المنزل ويصيب شقيقتها بسلاح أبيض بـ"بني سويف"

شهدت منطقة الغمراوي بمدينة بنى سويف حادثا مأساويا عندما قام زوج بقتل زوجته في الشارع، وحاولت شقيقتها التدخل لإيقاف التعدي على شقيقتها فطعنها الزوج في ظهرها، وتم نقل الجثة والمصابة لمستشفى بني سويف العام.



كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من المقدم محمد إبراهيم، رئيس مباحث قسم بنى سويف، يفيد بوصول "ت.س.م" 20 سنة، ربة منزل (جثة هامدة)، ومصابة بجرح بالصدر والرقبة واشتباه نزيف بالصدر والبطن، وشقيقتها أميرة 17 سنة طالبة، مصابة بجرح بالظهر لمستشفى بني سويف العام، ومقيمان بمدينة بني سويف.



وتبين من تحريات اللواء ممدوح أبوزيد، مدير البحث الجنائى، أن زوج المجني عليها يدعى "أشرف.ف.إ" قام بالتعدى على المجنى عليها بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته وأحدث إصابة المجنى عليها أودت بحياتها أثناء سيرها في الطريق، حيث تقابل معها وطلب منها العودة لمنزل الزوجية ورفضت الانصياع له وأصاب شقيقتها أثناء تدخلها لمنعه من التعدى على المجنى عليها، وذلك بسبب وجود خلافات زوجية بينهما قامت على أثرها الزوجة المجنى عليها بترك منزل الزوجية والذهاب لمنزل والدها.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.