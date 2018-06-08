أرقام المونديال (74)| حقائق ومعلومات عن منتخبي ألمانيا وكوريا الجنوبية وتاريخ مشاركاتهما بكأس العالم

"أرقام المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ويستعرض من خلالها أبرز أرقام المنتخبات المشاركة بالمونديال والأرقام القياسية والإحصائيات الغير مسبوقة التي شهدتها البطولة العالمية منذ انطلاقها عام 1930.





- حقائق يجب أن تعرفها عن منتخبي ألمانيا وكوريا الجنوبية وتاريخ مشاركتهما في كأس العالم:





1- منتخب ألمانيا:





- تأسس الإتحاد الألماني عام 1900 و إنضم إلى الإتحاد الدولي "فيفا" عام 1904 ، كما انضم للإتحاد الأوروبي عام 1954 ، ويعد المنتخب الألماني واحد من أفضل المنتخبات في التاريخ من حيث الإنجازات والأرقام القياسية كما أنه أكثر منتخب فاز في مباريات كأس العالم، وثاني أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب المونديال.





- شارك المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم 18 مرة طوال تاريخه، أول مشاركة كانت عام 1934، بينما كانت آخر مشاركة له عام 2014، وحصد الألمان لقب كأس العالم 4 مرات أعوام (1954- 1974 – 1990 – 2014) ويعد أقوي المرشحين لحصد اللقب هذا العام.





- تأهل المنتخب الألماني لكأس العالم "روسيا 2018" بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 30 نقطة جمعها من 10 إنتصارات ولم يخسر أو يتعادل إطلاقًا، ويلعب ضمن المجموعة السادسة في المونديال مع منتخبات (المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية).





- لعب المنتخب الألماني 106 مباراة في كأس العالم (الأكثر خوضًا للمباريات)، حقق الفوز في 66 مباراة، وتعادل في 20 مباراة وخسر 20 مباراة، وسجل 224 هدفًا (الأكثر تهديفًا في المونديال)، واستقبلت شباكه 102 هدف.





- الألماني ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 16 هدف.





- يقود المنتخب الألماني المدرب المميز "يواكيم لوف" منذ 2006، وقد حقق الفريق تحت إدارته الممتدة لأكثر من عقد من الزمن نجاحات عدة أبرزها التتويج بلقب كأس العالم 2014 وكأس القارات 2017 ويتطلع للتتويج مع منتخب المانشافت بلقب مونديال روسيا ليسجل اسمه مع المدربين الكبار الذين حصدوا اللقب مرتين.





- توني كروس نجم ريال مدريد الاسباني يعتبر أبرز العناصر في صفوف المنتخب الألماني وكان أحد أفراد كتيبة المانشافت الفائز بلقب مونديال 2014، كما يوجد أيضًا مهاجم بايرن ميونيخ الألماني "توماس مولر" هداف الجيل الحالي للمونديال بـ10 أهداف، وزميله جوميز صاحب القدرات الهجومية المميزة بالإضاف للحارس العملاق مانويل نوير أفضل حارس في العالم وصمام الأمان للمنتخب.





- يحتل المنتخب الألماني المرتبة الأولي في التصنيف العالمي.





- تبلغ القيمة التسويقية للاعب المنتخب الألماني (794.70 مليون جنيه إسترليني).





2- منتخب كوريا الجنوبية:





- تأسس إتحاد الكرة في كوريا الجنوبية عام 1945 وإنضم للإتحاد الدولي "فيفا" عام 1948 وخاض أول مباراة دولية في نفس العام أمام منتخب المكسيك وفاز 5-3.





- شارك منتخب كوريا الجنوبية في نهائيات كأس العالم 9 مرات طوال تاريخه، أول مشاركة كانت عام 1954، بينما كانت آخر مشاركة في مونديال البرازيل عام 2014، وأفضل إنجازاته الحصول علي المركز الرابع في مونديال 2002.





- لعب منتخب كوريا الجنوبية 31 مباراة في كأس العالم، فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 17 مباراة وسجل 31 هدف واستقبلت شباكه 67 هدف.



- تأهل منتخب كوريا الجنوبية لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018" بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولي في التصفيات الآسيوية برصيد 15 نقطة، ويقع ضمن المجموعة السادسة بالمونديال مع (ألمانيا – السويد – المكسيك)





- يقود منتخب كوريا المدرب الوطني "شين تاي يونج" والذي تولي المهمة في يوليو 2017 عقب الإستغناء عن خدمات أولي شتيلكه، وتمكّن "شين" من الإبحار بكوريا الجنوبية إلى برّ الأمان رغم صعوبة الموقف وضمان التأهل لكأس العالم للمرة العاشرة في تاريخ البلاد. كما يجلب معه خبرة واسعة لكونه كان لاعب خط وسط سابق في صفوف محاربي التايجوك، إلى جانب تدريبه منتخب تحت 20 سنة، وفاز بلقب دوري أبطال آسيا مع نادي سيونجنام إلهوا تشونما سنة 2010





- كي سونج يوينج هو النجم الأبرز في صفوف منتخب كوريا الجنوبية بفضل مهاراته الإستثنائية من مركزه في خط الوسط وقدرته على الإضطلاع بكافة الأدوار في المستديرة الساحرة، وهو ما يشهد عليه موسمه السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلعب الآن مع سوانزي سيتي، ويشارك "سونج" في بطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.





- يحتل المنتخب الكوري المرتبة رقم 57 في التصنيف العالمي.





- تبلغ القيمة التسويقية للاعبي كوريا الجنوبية (76.52 مليون جنيه إسترليني).