على خطى "محلب".. انجازات قادت "مدبولي" لمنصب رئيس الوزراء

عقب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية​، بتشكيل الحكومة الجديدة، أثيرت تساؤلات عدة بالشارع المصري، مفادها لماذا يصب الاختيار على رجال من داخل وزارة الإسكان لمنصب رئيس الوزراء، لاسيما وأنها المرة الثانية منذ تولي الرئيس سد الحكم في 2014.

لذا ترصد "الفجر"، فيما يلي انجازات"مدبولي" خلال فترة توليه حقيبة الإسكان والتي اتعكست على اختياره كرئيس لمجلس الوزراء.

تولى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة السابق، ومساعد رئيس الجمهورية الحالي، حقيبة الإسكان في الفترة من 13 يوليو 2013 وحتى يوم 24 فبراير 2014، وذلك في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، أثبتت أن "محلب" استطاع خلال فترة 8 شهور أن يسلط الأضواء عليه ويجعل كافة وسائل الإعلام هي من تطالب بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وذلك نظرًا للجهد الدائم والمستمر الذي كان يبذله خلال فترة توليه حقيبة وزارة الإسكان.

وبالرغم من أن "محلب" ترأس الحكومة في فترة عصيبة مرت بها مصر حيث رأس الحكومة ومصر في حالة غليان وتوتر، إلا أنه أدي ما عليه.

وبعد أن أصبح محلب رئيسا للوزراء، اختار من بين الأسماء المرشحة من هو أشبه منه، حيث تولى الدكتور مصطفى مدبولي حقيبة وزارة الإسكان، خاصة وأنه تولى منصب رئاسة هيئة التخطيط العمراني التابعة للوزارة وعمل مع المهندس إبراهم محلب كثيرًا.

مشروع المليون وحدة سكنية

استطاع مدبولي أن يلفت الأنظار له أيضًا بالسير في طريق المهندس إبراهيم محلب حتى أطلق عليه البعض "ابن محلب البار"، فخلال فترة توليه وزارة الإسكان استطاع أن ينفذ العديد من المشروعات المختفة والمدن الجديدة، التي أنقذت مصر من أزمة عمرانية حقيقية كانت ستحدث يوما ما.

نجح مدبولي في طرح وتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية ضمن وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، كما قدم للمواطنين مشروع الإسكان المتميز "سكن مصر"، والمتوسط "دار مصر"، وعشرات الآلاف من قطع الأراضي السكنية والاستثمارية، وكذلك طرح قطع أراضي ووحدات سكنية للمصريين بالخارج لأول مرة، كما عمل مدبولي على تنفيذ ما يقرب من 13 مدينة جديدة أهمها العاصمة الإدارية، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، بخلاف مدن الصعيد.

ملف تطوير العشوائيات

واستطاع "مدبولي" أن يتغلب على الأزمة التي عانت منها مصر خلال الـ30 عامًا الأخيرة، في ملف تطوير العشوائيات، وانتهى صندوق تطوير العشوائيات التابع للوزارة، من القضاء على المناطق غير الآمنة، والتي كلف الرئيس بالانتهاء منها خلال عامين بتكلفة وصلت إلى 16 مليار جنيه، كل هذا كان سببفي أن تنقل "مدبولي" من وزير للإسكان إلى رئيسًا لمجلس الوزراء في بداية الفترة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الصرف الصحي

وفي ملف مياه الشرب والصرف الصحي، استطاع "مدبولي"، إحداث طفرة كبيرة في هذا الملف خاصة في القرى والمناطق الريفية، والانتهاء من تنفيذ 424 مشروعًا بتكلفة 30 مليار جنيه، وتوصيل الصرف الصحي لأكثر من 200 قرية.

مشروع "بيت الوطن"

كما أنجزت الوزارة، طرح الأراضي الذي عملت عليه وزارة الإسكان خلال الأربع سنوات الماضية، وجرى طرح ما يقرب من 10 آلاف قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، وتوصيل المرافق لكافة قطع الأراضي، وتسليم الأراضي للحاجزين وبدء أعمال البناء، كما طرحت الوزارة، ما يقرب من 200 ألف قطعة أرض لكافة الفئات محدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل، حتى يتسنى لهم بناء وحداتهم السكنية؛ وفقًا لرغباتهم.

مدن الجيل الرابع

كان مدن الجيل الرابع التي تعمل الوزارة على تنفيذها مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، كما نجح فى تنفيذ مشروعات عمرانية ضخمة بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وتميز " مدبولي" بالإضافة لخبراته الاكاديمية كأستاذ تخطيط بالتركيز على العمل الميداني من خلال الزيارات والجولات الكثيرة للمدن الجدبدة والمحافظات لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، وهو ما اهله لتولى قيادة الحكومة على نفس خطى سلفه المهندس إبراهيم محلب الذي تولى رئاسة الوزراء بعد نجاحه في حقيبة الإسكان لتصبح وزارة الإسكان صانعة لرؤساء الحكومات.