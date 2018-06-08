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مفتي الجمهورية: الفكر الحربي لم يكن موجود عند الصحابة في هذا التوقيت

الجمعة 08/يونيو/2018 - 08:40 م
مفتي الجمهورية: الفكر الحربي لم يكن موجود عند الصحابة في هذا التوقيت
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جهاد جمال
 
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه منذ أن خرج الرسول صل الله عليه وسلم من مكة المكرمة وهو متشوقًا لها وقلبه معلق بها ومتشوف للعودة إليها، ووعده الله في إحدى آيات القرآن الكريم بالرجوع إليها في قوله" إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ". 

وتابع علام، خلال حواره المذاع عبر فضائية "on live"، مساء الجمعة، أن الرسول صل الله عليه وسلم عاش في المدينة المنورة فترة زاد عدد المسلمين واتسعت رقعة الإسلام، وحينما توجه الرسول معتمرًا منع من دخول مكة، ويأتي صلح الحديبية، فبشره الله إن هذا من بواكير الفتح". 

وأضاف المفتي، أن المسلمين حينما توجهوا بصحبة الرسول لمكة لأداء العمرة لم يكن معهم من الأسلحة الحربية إلا الخفيف منها، بغرض منع الشرور التي قد تواجههم في الطريق من حيوانات مفترسة، مضيفًا أن الصحابة لم يكن لديهم حينها فكر حربي.
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