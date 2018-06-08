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منصات النفط البحرية في أفريقيا ترتفع لأعلى مستوى بعامين

الجمعة 08/يونيو/2018 - 07:36 م
منصات النفط البحرية في أفريقيا ترتفع لأعلى مستوى بعامين
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وكالات
 
 ارتفع عدد منصات التنقيب البحرية عن النفط في القارة الأفريقية لأعلى مستوى منذ عامين تقريباً خلال شهر مايو الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز" اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المنصات البحرية في أفريقيا إلى 17 منصة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع المستوى القياسي المتدني البالغ 9 منصات في 2017

وتعافى نشاط التنقيب عن النفط في أفريقيا بعد أن ركزت شركات التنقيب مثل "تيللوا أويل" البريطانية على القارة السمراء للخروج من أسوأ ركود في سوق  الحفر عن الخام.

كما تعاقدت "شاريوت أويل أند غاز" مع شركة "أوشن ريج بوسيدون" من أجل التنقيب في بئر واحد على الأقل في ناميبيا بحلول نهاية العام.

وارتفعت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها منذ بداية العام الحالي، حيث خام "برنت" القياسي مكاسب بنحو 15% منذ بداية 2018.
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