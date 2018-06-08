4 شائعات شغلت السوشيال ميديا في 7 أيام.. إحداهم حول طلاق "سمية الخشاب"

عدة شائعات شغلت الرأي العام وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار الجدل حولها لعدة ساعات على مدار الأسبوع إلى أن إنتهى الأمر وخرج المسئولين عن تلك الشائعات ونفوها.

طلاق سمية الخشاب

دارت شائعات حول طلاق الفنانة سمية الخشاب والمطرب أحمد سعد، بسبب خلافات أسرية بين الطرفين.

إلا أن الإثنين خرجا للرد على تلك الشائعات، حيث قام أحمد سعد بنشر مجموعة صور، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، جمعته بسمية الخشاب وعدد من عائلتها، وذلك في سهرة رمضانية مميزة.

وسمية الخشاب قامت أيضا بنشر بعض الصور من السهرة الرمضانية، على حسابها على "انستجرام"، وعلقت عليها بقولها: "صباح الياسمين.. أحلى وأجمل حاجه ليه في الدنيا العائلة".

دخول جامعة القاهرة بجنيه

ومن بين الشائعات التي انتشرت أيضًا، دخول جامعة القاهرة بجنيه، وهنا نفى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه بداية من العام الجامعي الجديد، سيتم الدخول للجامعة برسوم تصل لجنيه، مؤكدًا أن هذه الشائعات يطلقها الطابور الخامس لإحداث تأثير سلبي لانزعاجه من حجم الإنجازات على أرض الواقع.

رحيل ميدو جابر عن الأهلي

ومن بين الشائعات أيضًا ما تردد حول رحيل اللاعب ميدو جابر عن النادي الأهلي، إلا أن ميدو جابر جناح الأهلي نفى إعلانه عن رحيله عن الأحمر عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "هناك حساب مزيف لا علاقة له بي من قريب أو من بعيد، وهو من روج لتلك الشائعة".

زيادة الثانوية العامة لـ 4 سنوات

ومن الشائعات التي أحدثت جدلًا على مواقع السوشيال ميديا كانت زيادة الثانوية العامة لأربع سنوات.

ولكن وزارة التعليم أوضحت أن تلك الأخبـار غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أن مجموع اعـوام مرحلة الثانوية العامة في النظام التعليميى الجديد كما هو ولم يطرأ عليه أى تغيير، وأن ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة ضد النظام التعليمي الجديد.

وذكرت أن نظام الثانوية العامة الجديد، والذي سيتم تطبيقه 2018 - 2019، يهدف إلى تقدير الطلاب طوال الـ3 اعـوام مجتمعة بنظام تراكمي من أَثْنَاء استخدام نوعين من التقييم, الأول: التقييم القائم على المشاريع على مستوى المدرسة، والنوع الثاني: التقييم القائم على أسئلة الاختيارات المتعددة، والتي سيتم تصحيحها إلكترونيا.