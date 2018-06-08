تعرف على أمنية مدافع أوروجواي قبل مواجهة مصر في كأس العالم

يريد خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد ومنتخب أوروجواي، اللعب أمام محمد صلاح في مباراة افتتاح كأس العالم، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وقال مدافع أوروجواي، في تصريحات صحفية، اليوم: "صلاح يريد اللعب في المونديال لذلك أتمنى أن يلحق بالمباراة".

وتابع حديثه: "أنا أحب اللعب أمام أفضل اللاعبين في العالم، وصلاح من ضمنهم لذلك أتمنى أن يلحق بالمباراة".

وأضاف: "نلعب من أجل هدف واحد وهو تحقيق الفوز في البطولة، لكن الخوف سيلعب دورًا هامًا".

وأشار خيمينيز إلى أنه لن يرحل عن أتلتيكو مدريد، وهو يفكر فقط في تقديم مستوى جيد خلال بطولة كأس العالم.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد أكدت رغبة ريال مدريد في دفع الشرط الجزائي المتواجد في عقد خيمينيز وهو 60 مليون يورو.