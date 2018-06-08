إليكِ أسباب التهاب "الحنجرة" المتكرر وعلاجه

التهاب الحنجرة المتكرر، وهي من المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثيرون وتتسبب لهم بالازعاج في كثير من الحالات.





والتهاب الحنجرة المتكرر قد يكون ناجما عن اسباب صحية او لها علاقة بتغير الفصول، ويبدأ التهاب الحنجرة بنوع من الدغدغة البسيطة ليتحول الى الم شديد في الحالات المتقدمة. لكن اكثر حالات التهاب الحنجرة يمكن علاجها ببعض العلاجات البسيطة سواء الدوائية او الطبيعية.





لنتعرف معا على اسباب التهاب الحنجرة المتكرر وعلاجه في موضوعنا اليوم.





اسباب التهاب الحنجرة المتكرر





- بكتيريا الحلق:

تتسبب البكتيريا العقدية بالاصابة بالتهاب الحنجرة المتكرر، وهي من الحالات التي تحتاج لمراجعة الطبيب المختص لوصف المضادات الحيوية.





من اعراض بكتيريا الحلق، التهاب الحلق واحتقان وسيلان الانف والسعال والحمى والتهاب اللوزتين.





- نزلات البرد:

وتتسبب بها الفيروسات المنتشرة حولنا، وتعد نزلات البرد من اكثر المشاكل الصحية التي يتعرض لها الناس حول العالم.





ويعد التهاب الحلق وسيلان الانف واحتقان الانف والسعال من ابرز اعراض نزلات البرد، ويمكن لهذه الاعراض ان تستمر بين 3-7 ايام كما يمكن ان تزول من تلقاء نفسها دون علاج.





- الحساسية:

من اسباب التهاب الحنجرة المتكرر، وتتسبب الحساسية باحتقان الانف وجفاف الحلق والفم اضافة الى صعوبة التنفس.





- تغير المناخ:

والمتمثل بشكل رئيسي في جفاف الهواء او عند انخفاض الرطوبة في الاماكن المغلقة او المنخفضة جدا، ما يتسبب بالاصابة بالتهاب الحنجرة المتكرر.





- الحموضة:

يمكن ان تتسبب حموضة المعدة في التهاب الحنجرة والحلق بشكل متكرر، وذلك بسبب ارتجاع الحمض من المريء الى المنطقة العليا من الحلق.





علاج التهاب الحنجرة المتكرر

بالنسبة للحالات الشديدة من التهاب الحنجرة المتكرر، بالامكان مراجعة الطبيب المختص لوصف العلاج المناسب والذي يتمثل معظمه بالمضادات الحيوية ومسكنات الام ومضادات الهستامين لعلاج الحساسية.





اما بالنسبة للحالات البسيطة والمتوسطة فيمكن دوما اللجوء لبعض العلاجات الطبيعية لكن طبعا بعد استشارة الطبيب.





ومن هذه العلاجات:

- الغرغرة بالماء والملح.

- شرب الشاي مع الزنجبيل وعصير الليمون.