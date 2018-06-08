عاجل.. الرئيس السوداني يبعث رسالة لأمير قطر





سلم وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة من الرئيس السوداني عمر البشير.





وتضمنت الرسالة بحسب بيان صادر عن الخارجية السودانية اليوم "توطيد علاقات التعاون بين البلدين".





ويزور الدرديري الدوحة في إطار جوله خليجية بدأها الأربعاء، تشمل دولتي الكويت وقطر.





كما أجرى وزير الخارجية السوداني مباحثات مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "تضمنت مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب المصدر ذاته.





وتستثمر قطر ما قيمته 1.5 مليار دولار في السودان عبر 40 مشروعًا زراعيًا وسياحيًا وعقاريًا، وفقًا لبيانات رسمية.





وقطر الدولة الوحيدة التي أوفت بتعهداتها في مؤتمر المانحين الذي عقد في الدوحة عام 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 مليار دولار لإعمار إقليم دارفور غربي السودان.



