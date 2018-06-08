رامز جلال ساخرا من ديانا حداد: "لابسة محطة إرسال فوق دماغها"
الجمعة 08/يونيو/2018 - 07:06 م
محمد جمال دسوقي
سخر الفنان رامز جلال من الفنانة ديانا حداد، قائلا: "تحس إنها لابسة محطة إرسال، انتي مش عارفة المصير الأسود اللى مستنيكي".
جاء ذلك خلال وقوع "حداد" كضحية لللحلقة الـ23 من برنامج المقالب "رامز تحت الصفر".
وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، للحديث عن تأهل المنتخب لمونديال روسيا 2018، وجسد رامز فية دور المدرب الوطني هيكتور كوبر.
والجدير بالذكر أن البرومو الخاص ببرنامج "رامز تحت الصفر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة قناة "MBC مصر"، تجاوز حاجز الـ2 مليون مشاهدة عقب طرحه بمدة لم تتجاوز الـ 9 ساعات.
وعرضت قناة "MBC مصر" البرومو الرسمي الخاص بالبرنامج، في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، والذي سيقدمه الفنان رامز جلال على شاشة القناة.
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